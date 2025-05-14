Выезд за границу во время войны - документы для выезда за границу

Государственное приложение "Резерв+", необходимое для выезда за границу исключенным из воинского учета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины, исключенные из воинского учета, имеют право на выезд за пределы Украины во время действия военного положения. Для этого им нужно иметь с собой электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

Реклама

Читайте также:

Выезд за границу исключенного с учета

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли право ее муж, который ранее был исключен с воинского учета, выезжать из Украины — и какие документы ему нужно иметь с собой.

Адвокат Евгений Александрович в своем комментарии отметил, что выезд для такого гражданина является открытым.

Также юрист объяснил, какие документы нужно иметь с собой исключенному с воинского учета на границе.

"В настоящее время, если у него есть военно-учетный документ и электронный военно-учетный документ "Резерв+" с данными о признании непригодным и исключения с воинского учета, он может пересечь государственную границу на выезд из Украины", — отметил Евгений Александрович.

Могут ли закрыть выезд для этой категории

При этом, добавил юрист, нельзя исключать и изменений в законодательстве, которые сделают невозможным выезд этой категории граждан из Украины.

"Если в дальнейшем будут внесены изменения в действующее законодательство по этому поводу с запретом на пересечение государственной границы, то не он не сможет пересечь государственную границу на выезд из Украины", — отметил Евгений Александрович.

Напомним, мы ранее писали о том, нужны ли для выезда за границу документы из ТЦК для тех граждан, которые состоят на воинском учете, но еще не достигли 18-летнего возраста.

Добавим, мы сообщали о том, каковы нюансы выезда за границу женщины-военнослужащей.