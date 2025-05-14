Виїзд за кордон під час війни - документи для виїзду за кордон

Державний застосунок "Резерв+", потрібний для виїзду за кордон виключеним з військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Громадяни України, виключені з військового обліку, мають право на виїзд за межі України під час дії воєнного стану. Для цього їм потрібно мати з собою електронний військово-обліковий документ в "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Виїзд за кордон виключеного з обліку

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право її чоловік, який раніше був виключений з військового обліку, виїжджати з України — і які документи йому потрібно мати з собою.

Адвокат Євген Олександрович у своєму коментарі зазначив, що виїзд для такого громадянина є відкритим.

Також юрист пояснив, які документи потрібно мати з собою виключеному з військового обліку на кордоні.

"На даний час, якщо в нього є військово-обліковий документ та електронний військово-обліковий документ "Резерв+" з даними щодо визнання непридатним та виключення з військового обліку, він може перетнути державний кордон на виїзд з України", — зазначив Євген Олександрович.

Чи можуть закрити виїзд для цієї категорії

При цьому, додав юрист, не можна виключати і змін у законодавстві, які унеможливлять виїзд цієї категорії громадян з України.

"Якщо в подальшому будуть внесені зміни до діючого законодавства з цього приводу з забороною на перетин державного кордону, то він не зможе перетнути державний кордон на виїзд з України", — зазначив Євген Олександрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібні для виїзду за кордон документи з ТЦК для тих громадян, які перебувають на військовому обліку, але ще не досягли 18-річного віку.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є нюанси виїзду за кордон жінки-військовослужбовиці.