Виїзд за кордон жінки-військової у квітні 2025 — які нюанси та правила слід знати

Родина виїзджає за кордон. Фото: shutterstock.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період надзвичайно чутливим і складним стало питання перетину кордону. Найбільше обмежень стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років — їм заборонено виїжджати за межі країни, за відсутності підстав передбачених законом. Натомість жінки не підпадають під ці обмеження й можуть виїхати з України. Але, коли йдеться про військовослужбовиць, діють певні правила. Адже їхній статус передбачає зовсім інші умови, ніж у цивільних осіб.

Як жінкам-військовим виїхати за кордон, які правила та нюанси передбачені законом, пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Виїзд з України — хто з жінок не може вільно перетинати кордон під час війни

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №69, яка набула чинності 27 січня 2023 року, заборонено виїжджати з країни жінкам, які проходять військову службу за контрактом, а також є державними службовицями та депутатками.

Щоб виїхати з України, їм необхідно мати для цього поважні підстави, передбачені законом. Зокрема, поважною підставою може бути відрядження.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Як військовослужбовицям виїхати за кордон

Жінки-військові для виїзду за межі країни повинні мати дозвіл від військового начальства або відповідних військових органів. Для них діє такий самий алгоритм, як і для чоловіків, які проходять військову службу.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці мають право на виїзд за кордон, за умови отримання дозволу від командування та проходження певної процедури.

Для отримання дозволу необхідно подати відповідний рапорт, зазначивши причину та мету поїздки, а також надавши необхідні документи, що підтверджують ці обставини.

Такий рапорт розглядається командуванням, яке перевіряє обґрунтованість виїзду та вирішує, чи може бути наданий дозвіл. У разі позитивного рішення, військовослужбовиця отримує офіційний дозвіл на виїзд, який необхідно мати при собі під час перетину кордону.

Раніше ми писали, які підстави дозволяють звільнитися з армії жінкам.

Нагадаємо, ми розповідали, чи може жінка звільнитися з армії, якщо її чоловік теж проходить службу.

Також ми інформували, чи обов'язково 17-річним юнакам мати документи з ТЦК для виїзду за кордон.