Документы для выезда за границу - выезд непригодного к военной службе

"Резерв+", электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гражданин, который признан непригодным к военной службе, имеет право выезжать за границу Украины во время действия военного положения. Какой именно военно-учетный документ при этом он должен иметь — бумажный или электронный, это выбор самого гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ должен иметь непригодный к военной службе

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему оформлять бумажный военно-учетный документ, если он имеет электронную версию в "Резерв+", и выедет ли он с е-ВУД из Украины.

"Если Вы имеете электронный ВУД, то в оформлении бумажного необходимости нет", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но в теории гражданин имеет право оформить и бумажный документ.

"В случае же Вашего желания иметь и такой вариант военно-учетного документа, Вам необходимо обратиться в ТЦК и подать соответствующее заявление", — отметил юрист.

Выезд за границу с "Резерв+"

Айвазян добавил, что даже при отсутствии бумажного военно-учетного документа, непригодный к военной службе гражданин может выезжать за границу.

"Да, Вы имеете право на выезд за границу по этому документу (электронному ВУД. — Ред.)", — подчеркнул адвокат.

Пограничники, проверяя документы, должны принять во внимание наличие е-ВУД и информацию, указанную в нем.

