Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выезд за границу непригодного к службе — достаточно ли е-ВУД

Выезд за границу непригодного к службе — достаточно ли е-ВУД

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 12:20
Документы для выезда за границу - выезд непригодного к военной службе
"Резерв+", электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гражданин, который признан непригодным к военной службе, имеет право выезжать за границу Украины во время действия военного положения. Какой именно военно-учетный документ при этом он должен иметь — бумажный или электронный, это выбор самого гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Какой документ должен иметь непригодный к военной службе

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему оформлять бумажный военно-учетный документ, если он имеет электронную версию в "Резерв+", и выедет ли он с е-ВУД из Украины.

"Если Вы имеете электронный ВУД, то в оформлении бумажного необходимости нет", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но в теории гражданин имеет право оформить и бумажный документ.

"В случае же Вашего желания иметь и такой вариант военно-учетного документа, Вам необходимо обратиться в ТЦК и подать соответствующее заявление", — отметил юрист.

Выезд за границу с "Резерв+"

Айвазян добавил, что даже при отсутствии бумажного военно-учетного документа, непригодный к военной службе гражданин может выезжать за границу.

"Да, Вы имеете право на выезд за границу по этому документу (электронному ВУД. — Ред.)", — подчеркнул адвокат.

Пограничники, проверяя документы, должны принять во внимание наличие е-ВУД и информацию, указанную в нем.

Напомним, мы ранее писали о том, когда нельзя выезжать за границу временно непригодным.

Добавим, мы сообщали о том, что с начала полномасштабной войны в Украине стало вдвое больше граждан, которые непригодны к военной службе.

документы военный билет военная служба выезд за границу военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации