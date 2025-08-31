Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виїзд за кордон непридатного до служби — чи достатньо е-ВОД

Виїзд за кордон непридатного до служби — чи достатньо е-ВОД

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 12:20
Документи для виїзду за кордон - виїзд непридатного до військової служби
"Резерв+", електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Громадянин, який визнаний непридатним до військової служби, має право виїжджати за кордон України під час дії воєнного стану. Який саме військово-обліковий документ при цьому він повинен мати — паперовий чи електронний, це вибір самого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Який документ повинен мати непридатний до військової служби

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому оформлювати паперовий військово-обліковий документ, якщо він має електронну версію у "Резерв+", і чи виїде він з е-ВОД із України.

"Якщо Ви маєте електронний ВОД, то в оформленні паперового потреби немає", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Але в теорії громадянин має право оформити й паперовий документ.

"У разі ж Вашого бажання мати і такий варіант військово-облікового документа, Вам необхідно звернутися до ТЦК та подати відповідну заяву", — зазначив юрист.

Виїзд за кордон із "Резерв+"

Айвазян додав, що, навіть за відсутності паперового військово-облікового документу, непридатний до військової служби громадянин може виїжджати за кордон.

"Так, Ви маєте право на виїзд за кордон по цьому документу (електронному ВОД. Ред.)", — підкреслив адвокат.

Прикордонники, перевіряючи документи, повинні взяти до уваги наявність е-ВОД та інформацію, вказану в ньому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли не можна виїжджати за кордон тимчасово непридатним.

Додамо, ми повідомляли про те, що з початку повномасштабної війни в Україні стало вдвічі більше громадян, які непридатні до військової служби.

документи військовий квиток військова служба виїзд за кордон військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації