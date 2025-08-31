Документи для виїзду за кордон - виїзд непридатного до військової служби

"Резерв+", електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Громадянин, який визнаний непридатним до військової служби, має право виїжджати за кордон України під час дії воєнного стану. Який саме військово-обліковий документ при цьому він повинен мати — паперовий чи електронний, це вибір самого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Який документ повинен мати непридатний до військової служби

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому оформлювати паперовий військово-обліковий документ, якщо він має електронну версію у "Резерв+", і чи виїде він з е-ВОД із України.

"Якщо Ви маєте електронний ВОД, то в оформленні паперового потреби немає", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Але в теорії громадянин має право оформити й паперовий документ.

"У разі ж Вашого бажання мати і такий варіант військово-облікового документа, Вам необхідно звернутися до ТЦК та подати відповідну заяву", — зазначив юрист.

Виїзд за кордон із "Резерв+"

Айвазян додав, що, навіть за відсутності паперового військово-облікового документу, непридатний до військової служби громадянин може виїжджати за кордон.

"Так, Ви маєте право на виїзд за кордон по цьому документу (електронному ВОД. — Ред.)", — підкреслив адвокат.

Прикордонники, перевіряючи документи, повинні взяти до уваги наявність е-ВОД та інформацію, вказану в ньому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли не можна виїжджати за кордон тимчасово непридатним.

Додамо, ми повідомляли про те, що з початку повномасштабної війни в Україні стало вдвічі більше громадян, які непридатні до військової служби.