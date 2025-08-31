Документи для виїзду за кордон - виїзд непридатного до військової служби

Виїзд за кордон непридатного до служби — чи достатньо е-ВОД
Громадянин, який визнаний непридатним до військової служби, має право виїжджати за кордон України під час дії воєнного стану. Який саме військово-обліковий документ при цьому він повинен мати — паперовий чи електронний, це вибір самого громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Який документ повинен мати непридатний до військової служби
До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби.
Чоловік поцікавився, чи потрібно йому оформлювати паперовий військово-обліковий документ, якщо він має електронну версію у "Резерв+", і чи виїде він з е-ВОД із України.
"Якщо Ви маєте електронний ВОД, то в оформленні паперового потреби немає", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Але в теорії громадянин має право оформити й паперовий документ.
"У разі ж Вашого бажання мати і такий варіант військово-облікового документа, Вам необхідно звернутися до ТЦК та подати відповідну заяву", — зазначив юрист.
Виїзд за кордон із "Резерв+"
Айвазян додав, що, навіть за відсутності паперового військово-облікового документу, непридатний до військової служби громадянин може виїжджати за кордон.
"Так, Ви маєте право на виїзд за кордон по цьому документу (електронному ВОД. — Ред.)", — підкреслив адвокат.
Прикордонники, перевіряючи документи, повинні взяти до уваги наявність е-ВОД та інформацію, вказану в ньому.
