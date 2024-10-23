Перевірка документів на кордоні. Фото: gsminfo.com.ua

Тимчасово непридатні громадяни не можуть бути мобілізовані до відповідного рішення військово-лікарської комісії. Але при цьому ситуація з виїздом за межі країни у період тимчасової непридатності є досить суперечливою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частину військовозобов’язаних громадян, які мають проблеми зі здоров’ям чи були прооперовані, визнають тимчасово непридатними на кілька місяців з обов’язковим переоглядом на ВЛК.

До юристів звернулася громадянка України з питанням, чи може її чоловік, перебуваючи у статусі тимчасово непридатного після операції на нирці, виїхати за межі України.

Чи можуть тимчасово непридатні громадяни виїхати з України

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що ситуація з такою категорією громадян є досить неоднозначною.

"Раніше в роз'ясненнях ДПСУ так, можливість була передбачена", — зазначив юрист, додавши, що згодом ця інформація з сайту Державної прикордонної служби зникла.

"Принаймні у Правилах перетинання кордону така підстава для виїзду відсутня", — додав Айвазян, але при цьому наголосив, що тимчасово непридатному громадянину варто спробувати здійснити цей крок.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, чи дозволено виїжджати з України людям з подвійним громадянством під час війни.

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