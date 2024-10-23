Виїзд за кордон тимчасово непридатних — юристи назвали проблему
Тимчасово непридатні громадяни не можуть бути мобілізовані до відповідного рішення військово-лікарської комісії. Але при цьому ситуація з виїздом за межі країни у період тимчасової непридатності є досить суперечливою.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Тимчасова непридатність та ВЛК
Частину військовозобов’язаних громадян, які мають проблеми зі здоров’ям чи були прооперовані, визнають тимчасово непридатними на кілька місяців з обов’язковим переоглядом на ВЛК.
До юристів звернулася громадянка України з питанням, чи може її чоловік, перебуваючи у статусі тимчасово непридатного після операції на нирці, виїхати за межі України.
Чи можуть тимчасово непридатні громадяни виїхати з України
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що ситуація з такою категорією громадян є досить неоднозначною.
"Раніше в роз'ясненнях ДПСУ так, можливість була передбачена", — зазначив юрист, додавши, що згодом ця інформація з сайту Державної прикордонної служби зникла.
"Принаймні у Правилах перетинання кордону така підстава для виїзду відсутня", — додав Айвазян, але при цьому наголосив, що тимчасово непридатному громадянину варто спробувати здійснити цей крок.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли, чи дозволено виїжджати з України людям з подвійним громадянством під час війни.
Також ми писали про те, чи можуть виїхати за кордон військовозобов’язані учителі з оформленою відстрочкою.
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