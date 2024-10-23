Когда нельзя выезжать за границу временно непригодным – юрист

Проверка документов на границе. Фото: gsminfo.com.ua

Временно непригодные граждане не могут быть мобилизованы до соответствующего решения военно-врачебной комиссии. Но при этом ситуация с выездом за пределы страны в период временной непригодности достаточно противоречива.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных граждан, имеющих проблемы со здоровьем или прооперированных, признают временно непригодными на несколько месяцев с обязательным пересмотром на ВВК.

К юристам обратилась гражданка Украины с вопросом, может ли ее муж, находясь в статусе временно непригодного после операции на почке, уехать за пределы Украины.

Могут ли временно непригодные граждане уехать из Украины

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что ситуация с такой категорией граждан достаточно неоднозначна.

"Раньше в разъяснениях ГПСУ да, возможность была предусмотрена", — отметил юрист, добавив, что впоследствии эта информация с сайта Государственной пограничной службы исчезла.

"По крайней мере в Правилах пересечения границы такое основание для выезда отсутствует", — добавил Айвазян, но при этом подчеркнул, что временно непригодному гражданину следует попытаться осуществить этот шаг.

Напомним, мы ранее сообщали, разрешено ли выезжать из Украины людям с двойным гражданством во время войны.

Также мы писали о том, могут ли уехать за границу военнообязанные учителя с оформленной отсрочкой.