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Выезд за границу по выписке из ЦПАУ — в Минобороны объяснили, реально ли это

4 июня 2024 20:02
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Любомир Кучер
Редактор
Выезд мужчин из Украины — можно ли пересечь границу, имея только выписку из ЦПАУ
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новым правилам выезда из Украины, военнообязанные лица на границе должны по требованию сотрудника Госпогранслужбы предъявить военно-учетные документы. Однако многие мужчины обновили свои данные через ЦПАУ.

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Имеет ли выписка, которую выдали в Центре предоставления административных услуг, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и дает ли возможность выехать за границу, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, спикер Минобороны подчеркнул, что выписка из ЦПАУ об обновлении данных имеет юридическую силу. Ведь документ содержит и соответствующую печать, и подпись.

Однако, если речь идет о выезде военнообязанных лиц за границу, то такой документ нельзя считать действительным. Гражданам все же нужно иметь при себе военно-учетные документы из ТЦК и СП.

В то же время Лазуткин отметил, что уже после 18 июня 2024 года, когда появится QR-код, который также будет присутствовать в приложении "Резерв+", при пересечении границы можно будет применять как выписку из ЦПАУ, так и показывать данные, содержащиеся в приложении.

"Пока в Украине действительно это можно делать (речь идет о юридической силе выписки из ЦПАУ, — Ред.), но при себе нужно иметь военно-учетный документ, паспорт, согласно законодательству, которое у нас есть, которое у нас работает и по которому мы живем с 18 мая", — подытожил Дмитрий Лазуткин.

 

Ранее мы сообщали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.

Напомним, мы писали, как получить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, нужно ли обращаться в ТЦК для снятия с розыска в "Резерв+".

военнообязанные
ЦПАУ
мобилизация
пограничники
граница
документы

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