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Вез за границу более 40 уклонистов: в Одесской области сообщили о подозрении перевозчику

16 июня 2024 05:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Одесской области сообщили о подозрении перевозчику, пытавшемуся вывезти за пределы Украины более 40 призывников
Фура, в прицепе которой вместо зерна везли уклонистов. Фото: od.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Правоохранители сообщили о подозрении зерноперевозчику из Измаила. Мужчина пытался вывезти за границу 41 уклониста.

Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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О том, что водитель зерновоза с 41 нелегальным пассажиром призывного возраста движется по Измаильскому району в сторону соседней страны, полицейским сообщили пограничники. На месте следователи выяснили, что 21-летний житель Измаила, занимающийся перевозкой зерна за границу, под прикрытием своей предпринимательской деятельности пытался скрыть и вывезти в грузовике из Украины уклонистов из 12 областей страны. Военнообязанных он по указанию неустановленного организатора сделки забрал из Одессы. Беглецам такая услуга стоила от 5–15 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда. Сам водитель за такой трансфер должен был получить тысячу долларов вознаграждения.

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли в качестве доказательств грузовик, товарно-транспортную документацию и телефоны, с помощью которых мужчины вели договоренность о пересечении границы.

Водителя задержали и сообщил ему о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, предоставлением средств, совершенном организованной группой из корыстных мотивов (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное фигуранту грозит лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, на днях в Одесской области пограничники задержали фуру, в которой вместо зерна в прицепе находились призывники — 41 человек от 18 до 60 лет.

Также мы сообщали, как отреагировал на этот инцидент экс-командир "Азова" Максим Жорин. По его мнению, на подобное "без стыда смотреть невозможно".

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полиция
уклонисты
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мобилизация
перевозки

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