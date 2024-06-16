Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Віз за кордон понад 40 ухилянтів: в Одеській області повідомили про підозру перевізнику arrow

Віз за кордон понад 40 ухилянтів: в Одеській області повідомили про підозру перевізнику

16 червня 2024 05:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Одеській області повідомили про підозру перевізнику, який намагався вивезти за межі України більше 40 призовників
Фура, у причепі якої замість зерна везли ухилянтів. Фото: od.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Правоохоронці повідомили про підозру зерноперевізнику з Ізмаїла. Чоловік намагався вивезти за кордон 41 ухилянта.

Про це розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Що відомо про порушення

Про водія зерновоза із 41 нелегальним пасажиром призовного віку, які рухалися Ізмаїльським районом у бік сусідньої країни, поліцейським повідомили прикордонники. На місці слідчі з'ясували, що 21-річний житель Ізмаїла, який займається перевезенням зерна за кордон, під прикриттям своєї підприємницької діяльності намагався приховати та вивезти у вантажівці з України ухилянтів із 12 областей країни. Військовозобов'язаних він за вказівкою наразі невстановленого організатора оборудки забрав з Одеси. Утікачам така послуга коштувала від 5–15 тисяч доларів залежно від терміновості виїзду. Сам водій за такий трансфер мав отримати тисячу доларів винагороди.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили в якості речових доказів вантажівку, товаро-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

Водія затримали та повідомили йому про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому організованою групою з корисливих мотивів (частина третя статті 332 Кримінального кодексу України).

За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, днями в Одеській області прикордонники затримали фуру, в якій замість зерна у причепі перебували призовники — 41 чоловік віком від 18 до 60 років.

Також ми повідомляли, як відреагував на цей інцидент екскомандир "Азову" Максим Жорін. На думку, на подібне "без сорому дивитися неможливо".

військовозобов'язані
поліція
ухилянти
військовий призов
мобілізація
перевезення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування