Обжалование заключения ВВК в суде — на чью сторону стал закон

Признали годным к службе — мужчина в суде отменил решение ВВК
В Львовской области военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к прохождению службы в армии. Однако он не согласился с заключением и пошел обжаловать его в суд.
Об этом говорится в материалах дела Единого государственного реестра судебных решений.
Признали годным и забрали удостоверение
Согласно делу, у мужчины с 2012 года были хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. С его слов, он неоднократно проходил ВВК, которая сперва признавала его непригодным, а затем ограниченно годным.
Впрочем, после прохождения очередного осмотра в июле 2023 года ВВК не учла его диагноз и признала мужчину годным к службе. К тому же у него изъяли временное удостоверение военнообязанного, где указано, что он зачислен в запас по состоянию здоровья.
Что решил суд
Суд рассмотрел дело и подтвердил, что комиссия не учла документы с историей болезней, поэтому его неправомерно признали годным.
Суд отменил данное заключение ВВК и обязал мужчину пройти осмотр снова, но уже с учетом истории его болезней.
Напомним, в Харькове осудили военного, который в социальных сетях опубликовал государственную тайну — размещение техники своего подразделения. Теперь военный должен отбыть два года испытательного срока.
Также суд наказал солдата, который отказался выполнить приказ начальника.
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