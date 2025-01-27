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Признали годным к службе — мужчина в суде отменил решение ВВК

27 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Обжалование заключения ВВК в суде — на чью сторону стал закон
Пустой судебный зал. Фото: Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области
Виктория Козырь - редактор

В Львовской области военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к прохождению службы в армии. Однако он не согласился с заключением и пошел обжаловать его в суд

Об этом говорится в материалах дела Единого государственного реестра судебных решений. 

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Согласно делу, у мужчины с 2012 года были хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. С его слов, он неоднократно проходил ВВК, которая сперва признавала его непригодным, а затем ограниченно годным.

Впрочем, после прохождения очередного осмотра в июле 2023 года ВВК не учла его диагноз и признала мужчину годным к службе. К тому же у него изъяли временное удостоверение военнообязанного, где указано, что он зачислен в запас по состоянию здоровья.

Что решил суд 

Суд рассмотрел дело и подтвердил, что комиссия не учла документы с историей болезней, поэтому его неправомерно признали годным.

Суд отменил данное заключение ВВК и обязал мужчину пройти осмотр снова, но уже с учетом истории его болезней.

Напомним, в Харькове осудили военного, который в социальных сетях опубликовал государственную тайну — размещение техники своего подразделения. Теперь военный должен отбыть два года испытательного срока.

Также суд наказал солдата, который отказался выполнить приказ начальника.

 

суд ВСУ ВВК ограниченно пригодные судебные решения

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