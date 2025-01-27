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Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

27 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Оскарження висновку ВЛК у суді — на чий бік став закон
Пуста судова зала. Фото: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження служби в армії. Проте він не погодився із висновком і пішов оскаржувати його в суд

Про це йдеться у матеріалах справи Єдиного державного реєстру судових рішень. 

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Згідно зі справою, чоловік з 2012 року мав хронічні захворювання опорно-рухового апарату. З його слів, він неодноразово проходив ВЛК, яка спершу визнавала його непридатним, а потім обмежено придатним. 

Втім, після проходження чергового огляду у липні 2023 року, ВЛК не врахувала його діагноз та визнала чоловіка придатним до служби. До того ж у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де зазначено, що його зараховано у запас за станом здоров'я. 

Що вирішив суд 

Суд розглянув справу та підтвердив, що комісія не врахувала документи з історією хвороб, тож його неправомірно визнали придатним. 

Суддя скасував цей висновок ВЛК та зобов'язав чоловіка пройти огляд знову, але вже з врахуванням історії його хвороб. 

Нагадаємо, у Харкові засудили військового, який у соціальних мережах опублікував державну таємницю — розміщення техніки свого підрозділу. Тепер військовий має відбути два роки іспитового терміну.  

Також суд покарав солдата, який відмовився виконати наказ начальника. 

суд ЗСУ ВЛК обмежено придатні судові рішення

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