Оскарження висновку ВЛК у суді — на чий бік став закон

Пуста судова зала. Фото: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

У Львівській області військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження служби в армії. Проте він не погодився із висновком і пішов оскаржувати його в суд.

Про це йдеться у матеріалах справи Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Визнали придатним і забрали посвідчення

Згідно зі справою, чоловік з 2012 року мав хронічні захворювання опорно-рухового апарату. З його слів, він неодноразово проходив ВЛК, яка спершу визнавала його непридатним, а потім обмежено придатним.

Втім, після проходження чергового огляду у липні 2023 року, ВЛК не врахувала його діагноз та визнала чоловіка придатним до служби. До того ж у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де зазначено, що його зараховано у запас за станом здоров'я.

Що вирішив суд

Суд розглянув справу та підтвердив, що комісія не врахувала документи з історією хвороб, тож його неправомірно визнали придатним.

Суддя скасував цей висновок ВЛК та зобов'язав чоловіка пройти огляд знову, але вже з врахуванням історії його хвороб.

Нагадаємо, у Харкові засудили військового, який у соціальних мережах опублікував державну таємницю — розміщення техніки свого підрозділу. Тепер військовий має відбути два роки іспитового терміну.

Також суд покарав солдата, який відмовився виконати наказ начальника.