Оскарження висновку ВЛК у суді — на чий бік став закон

Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК
У Львівській області військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження служби в армії. Проте він не погодився із висновком і пішов оскаржувати його в суд.
Про це йдеться у матеріалах справи Єдиного державного реєстру судових рішень.
Визнали придатним і забрали посвідчення
Згідно зі справою, чоловік з 2012 року мав хронічні захворювання опорно-рухового апарату. З його слів, він неодноразово проходив ВЛК, яка спершу визнавала його непридатним, а потім обмежено придатним.
Втім, після проходження чергового огляду у липні 2023 року, ВЛК не врахувала його діагноз та визнала чоловіка придатним до служби. До того ж у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де зазначено, що його зараховано у запас за станом здоров'я.
Що вирішив суд
Суд розглянув справу та підтвердив, що комісія не врахувала документи з історією хвороб, тож його неправомірно визнали придатним.
Суддя скасував цей висновок ВЛК та зобов'язав чоловіка пройти огляд знову, але вже з врахуванням історії його хвороб.
Нагадаємо, у Харкові засудили військового, який у соціальних мережах опублікував державну таємницю — розміщення техніки свого підрозділу. Тепер військовий має відбути два роки іспитового терміну.
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