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Украли военно-учетный документ — что делать

13 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Потеря военного билета – как восстановить военный билет – что делать после исчезновения военного документа
Военный билет гражданина Украины. Фото: "Главком"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, у которого украли военный билет или временное удостоверение военнообязанного, должен сначала обратиться в полицию и сообщить о воровстве. А после этого посетить ТЦК для оформления нового военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сначала — в полицию

К юристам обратился гражданин с советом — как поступить лучше в ситуации, когда у него украли военный билет.

"Сначала нужно подать заявление в полицию", — пояснил ему адвокат Юрий Айвазян.

Как восстановить военный билет

После информирования правоохранительных органов о похищении документа военнообязанный гражданин должен решить вопрос об оформлении нового военного билета.

Поэтому после визита в райотдел полиции человек, у которого украли военно-учетный документ, должен обратиться в территориальный центр комплектования — где ему оформят новый военный билет (временное удостоверение военнообязанного).

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