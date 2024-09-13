Втрата військового квитка - як відновити військовий квиток - що робити після зникнення військового документу

Військовий квиток громадянина України. Фото: "Главком"

Військовозобов’язаний громадянин, у якого вкрали військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, має спочатку звернутися до поліції і повідомити про крадіжку. А після цього — відвідати ТЦК для оформлення нового військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Спочатку — в поліцію

До юристів звернувся громадянин з порадою — як краще вчинити у ситуації, коли у нього вкрали військовий квиток.

"Спочатку потрібно подати заяву до поліції", — пояснив йому адвокат Юрій Айвазян.

Як відновити військовий квиток

Після інформування правоохоронних органів про викрадення документа, військовозобов’язаний громадянин має вирішити питання про оформлення нового військового квитка.

Тому після візиту до райвідділку поліції людина,у якої вкрали військово-обліковий документ, має обов’язково звернутися до територіального центру комплектування — де їй оформлять новий військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).