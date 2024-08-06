Бронирование от мобилизации – критически важные предприятия – бронируют ли учредителей и владельцев

Оформление бронирования от призыва. Фото: Винницкий ОМТЦК и СП

Согласно действующему законодательству, бронирование от мобилизации предоставляется владельцам и членам наблюдательных советов предприятий, признанных критически важными для украинской экономики. А вот учредителей этих компаний бронирование не касается.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Галина Токмач.

Читайте также:

Бронирование на критически важных предприятиях

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, в процессе которой часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование.

Это касается работников украинских предприятий, которые признаны критически важными для украинской экономики.

Члены наблюдательных советов, владельцы и учредители — кого можно забронировать

Процесс бронирования касается не только работников — Галина Токмач напомнила, что в полном составе броня предоставляется членам наблюдательных советов соответствующих предприятий.

Кроме того, конечно, бронирование касается и владельцев этих предприятий. Юрист уточнила, что забронировать можно именно конечных бенефициарных владельцев, но не основателей компании.

Напомним, что военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование от мобилизации как работники критически важных для украинской экономики предприятий, получат автоматическое продление брони. Это будет происходить по истечении предыдущего срока, на тот же срок, что и предыдущая броня.

Добавим, что работодатель имеет право забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников.