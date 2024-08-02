Продовження броні - автоматичне бронювання - терміни продовження броні

Оформлення бронювання від мобілізації. Фото: Facebook Одеського обласного ТЦК

Військовозобов’язані громадяни України, які оформили бронювання від мобілізації як працівники критично важливих для української економіки підприємств, будуть отримувати автоматичне продовження броні. Це відбуватиметься після завершення попереднього терміну, на той же строк, що і попередня броня.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Хто має право на бронювання від мобілізації

В Україні триває процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян України, придатних до військової служби.

Втім, частина цих громадян має право на бронювання від призову – як працівники підприємств, визнаних критично важливими для функціонування української економіки.

Як продовжується бронювання

Бронювання для більшості категорій не є безстроковим, але після закінчення терміну воно може бути автоматично продовжене.

"Броня буде продовжена на три місяці після її закінчення", — пояснив Юрій Айвазян громадянину України, який працює в "Укрзалізниці" машиністом електровоза.

Раніше ми писали, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми інформували, де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.