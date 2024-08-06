Бронювання від мобілізації - критично важливі підприємства - чи бронюють засновників і власників

Оформлення бронювання від призову. Фото: Вінницький ОМТЦК та СП

Згідно із чинним законодавством бронювання від мобілізації надається власникам та членам наглядових рад підприємств, визнаних критично важливими для української економіки. А от засновників цих компаній бронювання не стосується.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Галина Токмач.

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Бронювання на критично важливих підприємствах

В Україні триває процес загальної мобілізації, в процесі якої частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання.

Це стосується працівників тих українських підприємств, які визнані критично важливими для української економіки.

Члени наглядових рад, власники та засновники — кого можна забронювати

Процес бронювання стосується не тільки працівників — Галина Токмач нагадала, що у повному складі броня надається членам наглядових рад відповідних підприємств.

Крім того, звісно ж, бронювання стосується і власників цих підприємств. Юристка уточнила, що забронювати можна саме кінцевих бенефіціарних власників, але не засновників компанії.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни України, які оформили бронювання від мобілізації як працівники критично важливих для української економіки підприємств, будуть отримувати автоматичне продовження броні. Це відбуватиметься після завершення попереднього терміну, на той же строк, що і попередня броня.

Додамо, що роботодавець має право забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників.