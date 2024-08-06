Отсрочка для многодетного мужчины – ВВК для отсрочки – когда это нужно

ВВК для многодетного отца — когда нужно проходить комиссию
Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них трое или более несовершеннолетних детей. Отсрочка оформляется без прохождения военно-врачебной комиссии, но если у мужчины нет военно-учетного документа, тогда без ВВК не обойтись.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Отсрочка для отца троих детей
Многодетные мужчины, имеющие на содержание трех или более несовершеннолетних детей (родных или усыновленных), имеют право на отсрочку в условиях военного положения и во время проведения общей мобилизации.
При этом им не нужно проходить военно-врачебную комиссию для оформления отсрочки по такой причине.
Когда многодетным мужчинам нужно проходить ВВК
Вместе с тем, у многодетных мужчин иногда может не быть военно-учетного документа. Потому, как отметил адвокат Андрей Карпенко, в такой ситуации не обойтись без прохождения комиссии.
"Если нужно будет получить военно-учетный документ, то нужно будет проходить ВВК", — подчеркнул юрист.
Если у гражданина есть военный билет, то, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, его должны взять на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.
Напомним, что отец троих или более несовершеннолетних детей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается даже тех родителей, у которых часть детей от — предыдущих браков и проживает с матерями.
Добавим, ранее юрист назвала причину, почему отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку от мобилизации.
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