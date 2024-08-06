Отсрочка для многодетного мужчины – ВВК для отсрочки – когда это нужно

Многодетный отец с детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них трое или более несовершеннолетних детей. Отсрочка оформляется без прохождения военно-врачебной комиссии, но если у мужчины нет военно-учетного документа, тогда без ВВК не обойтись.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Отсрочка для отца троих детей

Многодетные мужчины, имеющие на содержание трех или более несовершеннолетних детей (родных или усыновленных), имеют право на отсрочку в условиях военного положения и во время проведения общей мобилизации.

При этом им не нужно проходить военно-врачебную комиссию для оформления отсрочки по такой причине.

Когда многодетным мужчинам нужно проходить ВВК

Вместе с тем, у многодетных мужчин иногда может не быть военно-учетного документа. Потому, как отметил адвокат Андрей Карпенко, в такой ситуации не обойтись без прохождения комиссии.

"Если нужно будет получить военно-учетный документ, то нужно будет проходить ВВК", — подчеркнул юрист.

Если у гражданина есть военный билет, то, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, его должны взять на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что отец троих или более несовершеннолетних детей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается даже тех родителей, у которых часть детей от — предыдущих браков и проживает с матерями.

Добавим, ранее юрист назвала причину, почему отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку от мобилизации.