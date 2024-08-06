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ВЛК для багатодітного батька — коли треба проходити комісію

6 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для багатодітного чоловіка - ВЛК для відстрочки - коли це потрібно
Багатодітний батько з дітьми. Фото: vitebskbelproftrans.by
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо мають трьох чи більше неповнолітніх дітей. Відстрочка оформлюється без проходження військово-лікарської комісії, але якщо чоловік не має військово-облікового документу, тоді без ВЛК не обійтися.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Багатодітні чоловіки — ті, які мають на утримання трьох чи більше неповнолітніх дітей (рідних чи усиновлених) — мають право на відстрочку в умовах воєнного стану та під час проведення загальної мобілізації.

При цьому їм не потрібно проходити військово-лікарську комісію для оформлення відстрочки з такої причини.

Коли багатодітним чоловікам треба проходити ВЛК

Разом з тим, у багатодітних чоловіків інколи може не бути військово-облікового документу. Тому, як зазначив адвокат Андрій Карпенко, у такій ситуації не обійтися без проходження комісії.

"Якщо треба буде отримати військово-обліковий документ, то треба буде проходити ВЛК", — підкреслив юрист.

Якщо ж громадянин має військовий квиток, то, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, його мають взяти на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що батько трьох чи більше неповнолітніх дітей може розраховувати на відстрочку від мобілізації в особливий період. Це стосується навіть тих батьків, в яких частина дітей — від попередніх шлюбів і проживає з матерями.

Додамо, раніше юристка назвала причину, чому батько дитини з інвалідністю може не отримати відстрочку від мобілізації.

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