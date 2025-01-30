Ограниченно годных парней в возрасте до 25 лет могут освободить от прохождения ВЛК

Парни на медосмотре. Фото иллюстративное: today.ua

Обмежено придатних до військової служби юнаків, яким ще не виповнилося 25 років, можуть звільнити від проходження ВЛК. Відповідний законопроєкт найближчим часом зареєструють в оборонному Комітеті Верховної Ради.

Про це в середу, 29 січня, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Читайте также:

Скриншот повідомлення Ірини Верещук

Що зміниться

За словами Верещук, згідно зі змінами, обов'язок проходити ВЛК не стосуватиметься тих, хто має статус обмежено придатного й молодше 25 років.

Крім того, планують ще на чотири місяці продовжити термін обов'язкового проходження ВЛК. У такому разі крайчасом буде не лютий, а початок червня.

Раніше у ТЦК та СП повідомили, чи подаватимуть у розшук тих, хто до 4 лютого не пройде ВЛК повторно. У мобільному застосунку "Резерв+" статус "у розшуку" можуть побачити ті, хто проігнорує повістку ТЦК та СП на проходження ВЛК.

Також ми повідомляли, що українці зможуть створювати електронні направлення на ВЛК. Робити це можна буде в "Резерв+" від сьогодні, 30 січня.