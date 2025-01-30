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ВЛК для обмежено придатних віком менше 25 років — що зміниться

30 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обмежено придатних хлопців віком до 25 років можуть звільнити від проходження ВЛК
Хлопці на медогляді. Фото ілюстративне: today.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Обмежено придатних до військової служби юнаків, яким ще не виповнилося 25 років, можуть звільнити від проходження ВЛК. Відповідний законопроєкт найближчим часом зареєструють в оборонному Комітеті Верховної Ради.

Про це в середу, 29 січня, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук

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Скриншот повідомлення Ірини Верещук

Що зміниться

За словами Верещук, згідно зі змінами, обов'язок проходити ВЛК не стосуватиметься тих, хто має статус обмежено придатного й молодше 25 років.

Крім того, планують ще на чотири місяці продовжити термін обов'язкового проходження ВЛК. У такому разі крайчасом буде не лютий, а початок червня.

Раніше у ТЦК та СП повідомили, чи подаватимуть у розшук тих, хто до 4 лютого не пройде ВЛК повторно. У мобільному застосунку "Резерв+" статус "у розшуку" можуть побачити ті, хто проігнорує повістку ТЦК та СП на проходження ВЛК.

Також ми повідомляли, що українці зможуть створювати електронні направлення на ВЛК. Робити це можна буде в "Резерв+" від сьогодні, 30 січня.

Ірина Верещук ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні військовослужбовці медогляд
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