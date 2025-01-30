Верещук сделала заявление относительно штрафов за непрохождение ВЛК до 5 февраля

Заместитель главы ОП Ирина Верещук. Фото: ОП

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук проинформировала о штрафах за непрохождение ВВК до 5 февраля лицами, которые ранее были признаны ограниченно годными. По ее словам, взыскания не будут применять, а срок продлили до 5 июня.

Об этом Верещук сообщила в Telegram в четверг, 30 января.

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Штрафы за непрохождение ВВК

Сегодня в Офисе Президента состоялось рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК "ограниченно годными" лицами. Во время него обсудили потребность в принятии законодательных изменений, согласно которым:

повторное прохождение ВВК не является обязательным для лиц до 25 лет и для тех, кто надлежащим образом признан лицом с инвалидностью;

дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня — соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Также на заседании речь шла о надлежащей организации процессов, чтобы люди смогли вовремя пройти ВВК. В то же время ТЦК не будут применять штрафы к лицам, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля и не будут объявлять их в розыск.

"Очень прошу МОУ, Минздрав и другие касающиеся ведомства взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков до ВВК и т.д", — отметила Верещук.

Скриншот поста Верещук

Скриншот поста Верещук

Напомним, юрист Владислав Лукьяненко в комментарии Новини.LIVE заявлял, что по закону ограниченно годные мужчины должны повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить или опровергнуть свой статус.

Ранее военнообязанных, которые не пройдут ВВК до 5 февраля, обещали штрафовать на сумму от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.