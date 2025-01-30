Верещук зробила заяву щодо штрафів за непроходження ВЛК до 5 лютого

Заступниця голови ОП Ірина Верещук. Фото: ОП

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук проінформувала щодо штрафів за непроходження ВЛК до 5 лютого особами, які раніше були визнані обмежено придатними. За її словами, стягнення не застосовуватимуть, а термін подовжили до 5 червня.

Про це Верещук повідомила у Telegram у четвер, 30 січня.

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Штрафи за непроходження ВЛК

Сьогодні в Офісі Президента відбулася робоча нарада з питань проходження ВЛК "обмежено придатними" особами. Під час неї обговорили потребу у прийнятті законодавчих змін, згідно з якими:

повторне проходження ВЛК не є обовʼязковим для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня — відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді.

Також на засіданні йшлося про належну організацію процесів, аби люди змогли вчасно пройти ВЛК. Водночас ТЦК не будуть застосовувати штрафи до осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук.

"Дуже прошу МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо", — зазначила Верещук.

Скриншот допису Верещук

Скриншот допису Верещук

Нагадаємо, юрист Владислав Лук’яненко в коментарі Новини.LIVE заявляв, що за законом обмежено придатні чоловіки мають повторно пройти ВЛК, щоб підтвердити або спростувати свій статус.

Раніше військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, обіцяли штрафувати на суму від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.