Продление бронирования - надо ли пройти ВВК для продления брони

Для того, чтобы продлить бронирование, работнику критически важного предприятия не нужно проходить ВВК. Также незаконным является требование предоставлять исключительно бумажный военно-учетный документ.

Нужна ли ВВК для продления бронирования

Граждане Украины, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на оформление бронирования от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что на работе для продления брони от него требуют пройти военно-врачебную комиссию.

Кроме того, от работника требуют предоставить исключительно бумажный военно-учетный документ.

Мужчина поинтересовался, законно ли такое требование работодателя.

"Ваш работодатель водит вас в заблуждение. Согласно пункту 63 постановления 560 при наличии бронирования на ВВК не направляют", — подчеркнул в ответе гражданину Евгений Корнийчук.

Почему на работе требуют бумажный ВОД и пройти ВВК

Другой юрист, адвокат Ярослав Турчин, высказался резче в адрес работодателя обратившегося к ним гражданина.

"Расчет был "развести" Вас на ВВК, хотя никакие ВВК в этой ситуации не нужны и незаконны. То есть Вы изъявили добровольное желание проходить ВВК, потому что Ваш отдел воинского учета на предприятии — обслуживает ТЦК и в сговоре с ним", — подчеркнул Турчин.

Адвокат добавил, что и требовать исключительно бумажный военно-учетный документ тоже незаконно.

"Пусть бы показали хоть один документ, который утверждает, что надо бумажный ВОД. Нет таких документов, потому что они совершают преступление", — отметил Ярослав Турчин.

