Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВВК и бумажный ВУД для продления брони — законно ли это

ВВК и бумажный ВУД для продления брони — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 12:20
обновлено: 19:06
Продление бронирования - надо ли пройти ВВК для продления брони
Военно-врачебная комиссия. Фото: protocol.ua

Для того, чтобы продлить бронирование, работнику критически важного предприятия не нужно проходить ВВК. Также незаконным является требование предоставлять исключительно бумажный военно-учетный документ.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Нужна ли ВВК для продления бронирования

Граждане Украины, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на оформление бронирования от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что на работе для продления брони от него требуют пройти военно-врачебную комиссию.

Кроме того, от работника требуют предоставить исключительно бумажный военно-учетный документ.

Мужчина поинтересовался, законно ли такое требование работодателя.

"Ваш работодатель водит вас в заблуждение. Согласно пункту 63 постановления 560 при наличии бронирования на ВВК не направляют", — подчеркнул в ответе гражданину Евгений Корнийчук.

Почему на работе требуют бумажный ВОД и пройти ВВК

Другой юрист, адвокат Ярослав Турчин, высказался резче в адрес работодателя обратившегося к ним гражданина.

"Расчет был "развести" Вас на ВВК, хотя никакие ВВК в этой ситуации не нужны и незаконны. То есть Вы изъявили добровольное желание проходить ВВК, потому что Ваш отдел воинского учета на предприятии — обслуживает ТЦК и в сговоре с ним", — подчеркнул Турчин.

Адвокат добавил, что и требовать исключительно бумажный военно-учетный документ тоже незаконно.

"Пусть бы показали хоть один документ, который утверждает, что надо бумажный ВОД. Нет таких документов, потому что они совершают преступление", — отметил Ярослав Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронировать гражданина, у которого ошибки с военным учетом.

Добавим, мы сообщали о том, что Верховная Рада разрешила бронировать работников, которые находятся в розыске ТЦК.

стратегические предприятия критическая инфраструктура ВВК военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации