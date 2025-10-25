Продление бронирования - надо ли пройти ВВК для продления брони

ВВК и бумажный ВУД для продления брони — законно ли это
Для того, чтобы продлить бронирование, работнику критически важного предприятия не нужно проходить ВВК. Также незаконным является требование предоставлять исключительно бумажный военно-учетный документ.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Нужна ли ВВК для продления бронирования
Граждане Украины, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на оформление бронирования от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что на работе для продления брони от него требуют пройти военно-врачебную комиссию.
Кроме того, от работника требуют предоставить исключительно бумажный военно-учетный документ.
Мужчина поинтересовался, законно ли такое требование работодателя.
"Ваш работодатель водит вас в заблуждение. Согласно пункту 63 постановления 560 при наличии бронирования на ВВК не направляют", — подчеркнул в ответе гражданину Евгений Корнийчук.
Почему на работе требуют бумажный ВОД и пройти ВВК
Другой юрист, адвокат Ярослав Турчин, высказался резче в адрес работодателя обратившегося к ним гражданина.
"Расчет был "развести" Вас на ВВК, хотя никакие ВВК в этой ситуации не нужны и незаконны. То есть Вы изъявили добровольное желание проходить ВВК, потому что Ваш отдел воинского учета на предприятии — обслуживает ТЦК и в сговоре с ним", — подчеркнул Турчин.
Адвокат добавил, что и требовать исключительно бумажный военно-учетный документ тоже незаконно.
"Пусть бы показали хоть один документ, который утверждает, что надо бумажный ВОД. Нет таких документов, потому что они совершают преступление", — отметил Ярослав Турчин.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронировать гражданина, у которого ошибки с военным учетом.
Добавим, мы сообщали о том, что Верховная Рада разрешила бронировать работников, которые находятся в розыске ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!