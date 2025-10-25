Відео
Україна
ВЛК і паперовий ВОД для продовження броні — чи законно це

ВЛК і паперовий ВОД для продовження броні — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 13:30
Продовження бронювання — чи треба пройти ВЛК для продовження броні
Військово-лікарська комісія. Фото: protocol.ua

Для того, аби продовжити бронювання, працівнику критично важливого підприємства не потрібно проходити ВЛК. Також незаконною є вимога надавати винятково паперовий військово-обліковий документ.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи потрібна ВЛК для продовження бронювання

Громадяни України, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах, мають право на оформлення бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що на роботі для продовження броні від нього вимагають пройти військово-лікарську комісію.

Крім того, від працівника вимагають надати винятково паперовий військово-обліковий документ.

Чоловік поцікавився, чи законною є така вимога роботодавця.

"Ваш роботодавець водить вас в оману. Відповідно пункту 63 постанови 560 у разі наявності бронювання на ВЛК не направляють", — підкреслив у відповіді громадянину Євген Корнійчук.

Чому на роботі вимагають паперовий ВОД і пройти ВЛК

Інший юрист, адвокат Ярослав Турчин, висловився різкіше на адресу роботодавця громадянина, який звернувся до них.

"Розрахунок був "розвести" Вас на ВЛК, хоча жодні ВЛК в цій ситуації не потрібні і незаконні. Тобто Ви виявили добровільне бажання проходити ВЛК, бо Ваш відділ військового обліку на підприємстві — обслуговує ТЦК та у змові з ним", — наголосив Турчин.

Адвокат додав, що і вимагати винятково паперовий військово-обліковий документ теж є незаконним.

"Хай би показали хоч один документ, який стверджує, що треба паперовий ВОД. Немає таких документів, бо вони вчиняють злочин", — зазначив Ярослав Турчин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть забронювати громадянина, у якого помилки з військовим обліком.

Додамо, ми повідомляли про те, що Верховна Рада дозволила бронювати працівників, які перебувають у розшуку ТЦК.

стратегічні підприємства критична інфраструктура ВЛК військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
