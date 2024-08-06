Военно-врачебная комиссия - прохождение ВВК не по месту регистрации

ВВК не по месту регистрации — что говорит закон
Военнообязанный гражданин может получить повестку от представителей не того ТЦК, в котором состоит на военном учете. В такой ситуации проходить военно-врачебную комиссию он должен в том территориальном центре комплектования, который издал повестку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повестки от представителей ТЦК
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан Украины.
В процессе мобилизации часть граждан получает повестки на прохождение военно-врачебной комиссии прямо на улице, от представителей территориального центра комплектования.
Где проходить ВВК
Часть военнообязанных живет и работает не по месту государственной регистрации. Поэтому могут возникнуть вопросы о том, в каком именно территориальном центре комплектования проходить военно-врачебную комиссию, повестку на которую получил гражданин.
"ВВК нужно пройти в том ТЦК, который выдал повестку", – объяснил Юрий Айвазян.
Так что, даже если гражданин не зарегистрирован в соответствующем территориальном центре комплектования, он должен пройти военно-врачебную комиссию, если получил соответствующую повестку.
Напомним, что в случае, когда военнообязанному гражданину пришла повестка из ТЦК не по месту регистрации, он все равно должен обращаться, скажем, для оформления отсрочки, в свой родной территориальный центр комплектования. А в тот ТЦК, который прислал повестку, должен отправить копию заявления и письмо с объяснением.
Добавим, что народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк подчеркнул, что по истечении срока обновления военно-учетных данных выписывать повестки на улицах нецелесообразно.
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