Повістка від ТЦК не за місцем реєстрації, що робити військовозобов'язаним

Вручення повістки. Фото: "Главком"

У випадку, якщо військовозобов’язаному громадянину прийшла повістка із ТЦК не за місцем реєстрації, він все одно має звертатися — скажімо, для оформлення відстрочки — у свій рідний територіальний центр комплектування. А у той ТЦК, який прислав повістку, мусить відправити копію заяви та лист із поясненням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У деяких випадках українським військовозобов’язаним, зокрема, тим, хто оформлює бронювання від мобілізації, можуть надійти повістки з тих територіальних центрів комплектування, у яких громадяни не стоять на обліку.

Юрист Юрій Айвазян наголосив, що у такій ситуації громадянин має все одно орієнтуватися на свій рідний ТЦК.

"Подавайте заяву щодо відстрочки з пакетом документів до ТЦК за місцем Вашого військового обліку", — підкреслив юрист.

Чи варто ігнорувати "чужу" повістку

Втім, додав Айвазян, і повістку, що прийшла з "чужого" центру комплектування, ігнорувати не варто.

"До ТЦК, який прислав повістку, подайте копію цієї заяви разом з супровідним листом в якому зазначте про Ваше право на відстрочку та направлення відповідної заяви до ТЦК за місцем Вашого обліку", — пояснив юрист.

Нагадаємо, що народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк вважає, що після закінчення терміну оновлення військово-облікових даних виписувати повістки на вулицях недоцільно.

Додамо, речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що діятиме нова форма виклику резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК. Після закінчення терміну уточнення персональних даних повістка може бути надіслана поштою. Своєю чергою речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чи будуть виписувати повістки на кордоні.