ВВК в Украине — больницы смогут передать данные о состоянии здоровья

Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: Милитарный

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает, что гражданские медицинские учреждения смогут передать данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе. Военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице.

Об этом сообщается в карточке законопроекта №12066.

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Новый закон позволяет доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена. Новые изменения предусматривают, что военнообязанному будет достаточно прийти на осмотр к своему терапевту. После этого данные о его состоянии здоровья автоматически будут направляться из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК, чтобы определить его пригодность к военной службе.

В то же время ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщала, что единый электронный государственный реестр военнослужащих, который был предусмотрен законопроектом №12066, должен упростить жизнь защитников Украины. По ее словам, он станет основой для предоставления всех цифровых услуг.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Резерв+" получит новый функционал. В приложении, в частности, можно будет выбирать заведение прохождения ВВК, которое удобно гражданину.

Также мы писали, когда забронированным надо будет пройти ВВК. Юристы объяснили все тонкости.