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Главная Мобилизация ВВК получит доступ к медданным украинцев из гражданских больниц

ВВК получит доступ к медданным украинцев из гражданских больниц

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Дата публикации 17 июня 2025 20:35
ВВК в Украине — больницы смогут передать данные о состоянии здоровья
Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: Милитарный
Ключові моменти Украинцев ждут изменения в прохождении ВВК

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает, что гражданские медицинские учреждения смогут передать данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе. Военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице.

Об этом сообщается в карточке законопроекта №12066.

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Новый закон позволяет доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена. Новые изменения предусматривают, что военнообязанному будет достаточно прийти на осмотр к своему терапевту. После этого данные о его состоянии здоровья автоматически будут направляться из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК, чтобы определить его пригодность к военной службе.

В то же время ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщала, что единый электронный государственный реестр военнослужащих, который был предусмотрен законопроектом №12066, должен упростить жизнь защитников Украины. По ее словам, он станет основой для предоставления всех цифровых услуг.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Резерв+" получит новый функционал. В приложении, в частности, можно будет выбирать заведение прохождения ВВК, которое удобно гражданину.

Также мы писали, когда забронированным надо будет пройти ВВК. Юристы объяснили все тонкости.

Верховная Рада закон больницы мобилизация ВВК военнообязанные
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
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