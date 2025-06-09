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Коли заброньованим треба буде пройти ВЛК

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Дата публікації: 9 червня 2025 20:00
Бронювання від мобілізації - коли громадянин з бронею має пройти ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Військовозобов’язані громадяни, які оформили бронювання від мобілізації, не мають проходити військово-лікарську комісію. Цей обов’язок для них набирає чинності тільки в момент завершення чи скасування броні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли ВЛК не потрібно проходити

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів процесу військового обліку та мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли заброньована військовозобов’язана особа може бути відправлена на військово-лікарську комісію.

"Чинним законодавством передбачено, що військовозобов’язані чоловіки, які були заброньовані й не підлягають мобілізації, можуть не проходити ВЛК до кінця терміну дії броні", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Направлення на ВЛК — коли воно чинне для заброньованих

Юрист пояснив, коли військовозобов’язаного громадянина з бронюванням можуть відправити на військово-лікарську комісію.

"Направити на проходження військово-лікарської комісії можуть лише у разі закінчення строку бронювання або у разі його скасування", — запевнив Айвазян.

До того моменту за будь-яких умов на ВЛК заброньованих не направляють.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження ВЛК згідно із чинним законодавством.

Додамо, ми повідомляли про те, як військово-лікарська комісія визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

військовий облік мобілізація бронювання ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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