ВЛК в Україні — лікарні зможуть передати дані про стан здоров'я

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: Мілітарний

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що цивільні медичні заклади зможуть передати дані про стан здоров'я для визначення придатності до військової служби. Військовозобов'язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні.

Про це повідомляється у картці законопроєкту №12066.

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Новий закон дозволяє доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну. Нові зміни передбачають, що військовозобов'язаному буде достатньо прийти на огляд до свого терапевта. Після цього дані про його стан здоров'я автоматично будуть направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК, аби визначити його придатність до військової служби.

Водночас раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомляла, що єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців, який був передбачений законопроєктом №12066, має спростити життя захисників України. За її словами, він стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Резерв+" отримає новий функціонал. У застосунку, зокрема, можна буде обирати заклад проходження ВЛК, який зручний громадянину.

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