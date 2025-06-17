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Головна Мобілізація ВЛК отримає доступ до медданих українців із цивільних лікарень

ВЛК отримає доступ до медданих українців із цивільних лікарень

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 20:35
ВЛК в Україні — лікарні зможуть передати дані про стан здоров'я
Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: Мілітарний
Ключові моменти Українців чекають зміни у проходженні ВЛК

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що цивільні медичні заклади зможуть передати дані про стан здоров'я для визначення придатності до військової служби. Військовозобов'язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні.

Про це повідомляється у картці законопроєкту №12066

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Українців чекають зміни у проходженні ВЛК

Новий закон дозволяє доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну. Нові зміни передбачають, що військовозобов'язаному буде достатньо прийти на огляд до свого терапевта. Після  цього дані про його стан здоров'я автоматично будуть направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК, аби визначити його придатність до військової служби. 

Водночас раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомляла, що єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців, який був передбачений законопроєктом №12066, має спростити життя захисників України. За її словами, він стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Резерв+" отримає новий функціонал. У застосунку, зокрема, можна буде обирати заклад проходження ВЛК, який зручний громадянину. 

Також ми писали, коли заброньованим треба буде пройти ВЛК. Юристи пояснили усі тонкощі. 

Верховна Рада закон лікарні мобілізація ВЛК військовозобов'язані
Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
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