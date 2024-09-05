Отсрочка от мобилизации – военно-врачебная комиссия во время отсрочки – возможность мобилизации во время отсрочки

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Трибуна Бровари"

Военнообязанный гражданин, имевший статус ограниченно годного, должен пройти военно-врачебную комиссию. Но при этом, если у него уже есть отсрочка, мобилизовать до конца действия отсрочки его не могут при любом результате ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Мобилизация и отсрочка по состоянию здоровья

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан получила отсрочку от мобилизации — в частности, по состоянию здоровья.

Влияет ли ВВК на уже оформленную отсрочку

К юристам обратился военнообязанный гражданин, получивший годовую отсрочку как ограниченно годный. После того, как эта категория была аннулирована, ему поступила повестка на прохождение военно-врачебной комиссии.

Сергей Богун объяснил, что такое решение ТЦК правомерно, поскольку гражданин должен иметь актуальные данные по отношению к прохождению военной службы. Но при этом, подчеркнул юрист, этот ВВК не влияет на уже действующую отсрочку.

"Отсрочка сохранится. Направление на ВВК не является основанием для ее отмены", — подчеркнул Богун.