Повестка поступила в бронирование - как реагировать на повестку - будет ли действующим бронирование

Сотрудники ТЦК вручают повестки гражданам. Фото: telegraf.com.ua

Гражданин, который при оформлении бронирования на критически важном предприятии получил повестку на отправку, не может ее проигнорировать, поскольку за неявку в ТЦК предусматривается уголовная ответственность. Вместе с тем до попадания в учебный центр такой гражданин еще имеет статус военнообязанного, поэтому работодатель может успеть закончить процесс бронирования и вернуть работника на работу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бронирование и повестка — что делать

Во время процесса всеобщей мобилизации и бронирования работников предприятий, признанных критически важным для функционирования отечественной экономики, случаются ситуации, когда процесс бронирования еще не завершен, а гражданин уже получает повестку на отправку.

Юрий Айвазян объяснил, что в такой ситуации игнорировать повестку невозможно.

"Неявка по мобилизационному распоряжению предусматривает уголовную ответственность по статье 336 УКУ", — подчеркнул адвокат.

Можно ли забронировать человека, который уже получил повестку

Вместе с тем, подчеркнул юрист, процесс бронирования работника еще может быть завершен.

"Пока Вы не отправлены из ТЦК в учебный центр — Вы военнообязанный, а значит, имеете право на отсрочку от мобилизации в связи с бронированием", — заверил Айвазян.

Сам же процесс бронирования, напомнил адвокат, обычно обходится без участия работника, оформлением брони должен заниматься работодатель.

После оформления бронирования гражданин может быть возвращен на работу, если не успел изменить статус с военнообязанного на военнослужащего.