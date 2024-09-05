Відстрочка від мобілізації - військово-лікарська комісія під час відстрочки - можливість мобілізації під час відстрочки

Військово-лікарська комісія. Фото: "Трибуна Бровари"

Військовозобов’язаний громадянин, який мав статус обмежено придатного, повинен пройти військово-лікарську комісію. Та при цьому, якщо він уже має відстрочку, мобілізувати до кінця дії відстрочки його не можуть за будь-якого результату ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Мобілізація та відстрочка за станом здоров’я

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян отримали відстрочку від мобілізації — зокрема, за станом здоров’я.

Чи впливає ВЛК на уже оформлену відстрочку

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який отримав річну відстрочку як обмежено придатний. Після того, як ця категорія була анульована, йому надійшла повістка на проходження військово-лікарської комісії.

Сергій Богун пояснив, що таке рішення ТЦК є правомірним, бо громадянин повинен мати актуальні дані щодо відношення до проходження військової служби. Та при цьому, підкреслив юрист, ця ВЛК не впливає на уже діючу відстрочку.

"Відстрочка збережеться. Направлення на ВЛК не є підставою для її скасування", — наголосив Богун.