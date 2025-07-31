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Главная Мобилизация ВВК во время отсрочки — единственное исключение

ВВК во время отсрочки — единственное исключение

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 20:00
Кто должен проходить ВВК во время отсрочки - исключения
Граждане на ВВК. Фото: dialog.ua

Военнообязанные граждане, которые имеют отсрочку от мобилизации, не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Впрочем, существует одно исключение, когда даже при наличии отсрочки нужно пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда на ВВК не направляют

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабного вторжения российской армии и введения военного положения на всей территории страны.

Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он проходить военно-врачебную комиссию, если у него оформлена отсрочка от мобилизации.

"Во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на ВВК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Единственное исключение для тех, кто имеет отсрочку

Но, добавил юрист, существует одно исключение, очерченное пунктом 63 Постановления Кабинета министров Украины №560.

Это исключение — те военнообязанные граждане, которые до изменений в законодательстве имели статус "ограниченно годный к военной службе".

Эти лица, даже имея действующую отсрочку от мобилизации, должны пройти военно-врачебную комиссию для актуализации своего состояния пригодности к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.

Добавим, мы сообщали о том, как получить в ТЦК справку о пройденной военно-врачебной комиссии.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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