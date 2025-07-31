Кто должен проходить ВВК во время отсрочки - исключения

ВВК во время отсрочки — единственное исключение
Военнообязанные граждане, которые имеют отсрочку от мобилизации, не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Впрочем, существует одно исключение, когда даже при наличии отсрочки нужно пройти ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда на ВВК не направляют
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабного вторжения российской армии и введения военного положения на всей территории страны.
Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса является военно-врачебная комиссия.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли он проходить военно-врачебную комиссию, если у него оформлена отсрочка от мобилизации.
"Во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на ВВК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Единственное исключение для тех, кто имеет отсрочку
Но, добавил юрист, существует одно исключение, очерченное пунктом 63 Постановления Кабинета министров Украины №560.
Это исключение — те военнообязанные граждане, которые до изменений в законодательстве имели статус "ограниченно годный к военной службе".
Эти лица, даже имея действующую отсрочку от мобилизации, должны пройти военно-врачебную комиссию для актуализации своего состояния пригодности к военной службе.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.
Добавим, мы сообщали о том, как получить в ТЦК справку о пройденной военно-врачебной комиссии.
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