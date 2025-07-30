Військово-лікарська комісія - чи можна пройти ВЛК за недійсним направленням

Військово-лікарська комісія. Фото: "Мілітарний"

Якщо військовозобов’язаний громадянин не встиг пройти військово-лікарську комісію за згенерованим у "Резерв+" направленням, то він все ж може спробувати пройти ВЛК, навіть якщо направлення уже прострочене. Але, можливо, виникнуть проблеми, Які доведеться вирішувати в ТЦК чи Міноборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Спочатку треба йти до лікарні

До юристів звернувся громадянин, який раніше згенерував направлення на військово-лікарську комісію у "Резерв+", але пройти вчасно, до завершення дії цього направлення, пройти ВЛК не встиг.

Чоловік поцікавився, чи може він таки пройти військово-лікарську комісію за простроченим направленням.

"Якщо направлення не зникає та не формується нове, то спочатку зверніться до закладу охорони здоров'я по направленню згенерованому в "Резерв+", — так у своїй відповіді військовозобов’язаному громадянину порадив вчинити юрист Владислав Дерій.

Можливо, доведеться звертатися в Міноборони

Далі, підкреслив юрист, усе залежатиме від того, чи погодиться ВЛК прийняти такого громадянина.

"Якщо військово-лікарська комісія відмовить Вас приймати по направленню, то можете подати скаргу до Міноборони або йдіть до ТЦК за новим направленням на медичний огляд. При особистому візиті до ТЦК обов'язково подавайте заяву про визнання правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності", — наголосив Дерій.

Подача такої заяви означатиме, що громадянин сплатить лише 8500 грн штрафу, що становить 50% від мінімального штрафу за це правопорушення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.