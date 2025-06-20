Хто може отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 — перелік підстав

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Відстрочка від мобілізації під час воєнного стану — це законний механізм, який дозволяє військовозобов'язаним чоловікам тимчасово звільнитися від призову на військову службу під час воєнного стану. Щоб скористатися таким правом, необхідно мати підстави, чітко визначені чинним законодавством України, а також офіційно оформити відстрочку, надавши ТЦК та СП відповідні документи.

Хто з громадян України має законне право оформити відстрочку від мобілізації у липні 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить повний перелік підстав для звільнення громадян від призову шляхом оформлення відстрочки. Ця стаття час від часу зазнає змін, саме тому важливо стежити за можливими оновленнями.

Важливо знати, що відстрочка від мобілізації не надається на безстроковий час — її потрібно подовжувати в зазначені терміни.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Відповідно до вищезгаданого документу, у липні 2025 року оформити відстрочку від мобілізації можуть:

Особи, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема інвалідність I, II, III групи. Заброньовані працівники критично важливими для держави підприємствами, установами та організаціями. Зокрема до таких належать медики, правоохоронці, науковці, викладачі, спеціалісти стратегічних галузей, таких як енергетика, зв'язок та оборонна промисловість. Студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту на денній формі навчання у вищих навчальних закладах.

Також велика частина громадян оформлює відстрочки через сімейні обставини, проблеми або певні життєві ситуації:

багатодітні батьки (троє та більше дітей, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів)

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років (за умови, що інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які опікуються дитиною віком до 18 років, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування;

особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

чоловіки, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

особи, які є членами родини другого ступеня споріднення та здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які втратили близького родича на війні (чоловіка, дружину, сина, дочку, батька, мати, діда, бабусю, рідних або повнорідних чи неповнорідних братів або сестер). Мова йде про зниклих безвісти або тих, хто загинув під час бойових дій;

звільнені з російського полону;

звільнені з російського полону; особи, які мають близького родича, якому посмертно присвоєно звання Герой України.

Працівники ТЦК вивчають документи військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Які терміни розгляду заяви на відстрочку від мобілізації

Терміни розгляду заяви про відстрочку визначені п. 60 постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. У документі зазначено, що комісія ТЦК має вивчити заяву та підтвердні документи, оцінити їх законність. За необхідності комісія може звернутися до відповідних органів державної влади або інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

У ТЦК заяву розглядають протягом семи календарних днів з дати надходження. Але, якщо було здійснено запит до державних органів з метою перевірки інформації терміни можуть бути збільшені до 15 днів. Цей термін не може бути збільшений. Тож, ТЦК має надати відповідь впродовж цього періоду.

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