ВВК сразу после мобилизации — когда это возможно

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: advokatpost.com

Военнообязанный гражданин, который после ВВК попал в учебный центр, вряд ли сможет обжаловать решение военно-врачебной комиссии, которое он считает неправомерным. Зато он может требовать направления на новую комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Обжаловать ВВК нет смысла

Если военнообязанный после военно-врачебной комиссии попал в учебный центр ВСУ, ему уже не стоит подавать жалобу на решение ВВК.

"Не вижу смысла обжаловать решение ВВК, если лицо уже является военнослужащим", — подчеркнул юрист Вячеслав Кирда.

Новая военно-врачебная комиссия возможна

Вместе с тем, добавил юрист, можно инициировать процесс по новому медицинскому обследованию для установления актуального отношения к военной службе.

"Лучше приложить усилия на обжалование решения о мобилизации или о направлении вас на новую ВВК при учебном центре или после него", — подчеркнул Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно военный может получить право на ВВК.

Далее, мы сообщали о том, для чего нужен медицинский осмотр семьи военного на ВВК.