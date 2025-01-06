ВВК сразу после мобилизации — когда это возможно

ВВК в учебном центре — возможно ли это
Военнообязанный гражданин, который после ВВК попал в учебный центр, вряд ли сможет обжаловать решение военно-врачебной комиссии, которое он считает неправомерным. Зато он может требовать направления на новую комиссию.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.
Обжаловать ВВК нет смысла
Если военнообязанный после военно-врачебной комиссии попал в учебный центр ВСУ, ему уже не стоит подавать жалобу на решение ВВК.
"Не вижу смысла обжаловать решение ВВК, если лицо уже является военнослужащим", — подчеркнул юрист Вячеслав Кирда.
Новая военно-врачебная комиссия возможна
Вместе с тем, добавил юрист, можно инициировать процесс по новому медицинскому обследованию для установления актуального отношения к военной службе.
"Лучше приложить усилия на обжалование решения о мобилизации или о направлении вас на новую ВВК при учебном центре или после него", — подчеркнул Кирда.
Напомним, мы ранее писали о том, как именно военный может получить право на ВВК.
Далее, мы сообщали о том, для чего нужен медицинский осмотр семьи военного на ВВК.
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