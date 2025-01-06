ВЛК одразу після мобілізації — коли це можливо

Процес військово-лікарської комісії. Фото: advokatpost.com

Військовозобов’язаний громадянин, який після ВЛК потрапив до навчального центру, навряд чи зможе оскаржити рішення військово-лікарської комісії, яке він вважає неправомірним. Проте він може вимагати направлення на нову комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

Читайте також:

Оскаржувати ВЛК немає сенсу

Якщо військовозобов’язаний після військово-лікарської комісії потрапив до навчального центру ЗСУ, йому вже не варто подавати скаргу на рішення ВЛК.

"Не бачу сенсу оскаржувати рішення ВЛК, якщо особа вже є військовослужбовцем", — підкреслив юрист В’ячеслав Кирда.

Нова військово-лікарська комісія можлива

Разом з тим, додав правник, можна ініціювати процес щодо нового медичного обстеження для встановлення актуального відношення до військової служби.

"Краще докласти зусиль на оскарження рішення про мобілізацію або про направлення вас на нову ВЛК при навчальному центрі або після нього", — наголосив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме військовий може отримати право на ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, для чого потрібен медичний огляд сім'ї військового на ВЛК.