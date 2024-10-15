Призывник обратился в суд по поводу решения ВЛК — что решил суд

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Закарпатье окружной суд отменил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) и признал, что врачи нарушили процедуру ее проведения. С таким иском как раз и обратился военнообязанный.

Такая информация содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что истцу не предоставили возможность приобщить свою медицинскую карточку и справки о хронических болезнях, а также медики не провели ему других обследований, необходимых после 40 лет.

Именно по этой причине истец и обратился в суд. Он предоставил все необходимые документы в качестве доказательств.

Что решил суд

Судья рассмотрела предоставленные документы и выслушала аргументы истца. Судья убедилась, что военнообязанному не сделали флюорографию, не измерили давление, что необходимо сделать на медкомиссии лицам после 40 лет. Именно поэтому судья решила, что процедура нарушена и отменила заключение ВЛК.

Напомним, мы писали ранее о том, обязательны ли ВВК для исключенных с военного учета.

Добавим, что с 2024 года по решению Кабмина заключение ВВК могут приниматься без осмотра.