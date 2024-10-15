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ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — в чому причина

15 жовтня 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Призовник звернувся до суду щодо рішення ВЛК — що вирішив суд
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Закарпатті окружний суд скасував висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) і визнав, що лікарі порушили процедуру її проведення. З таким позовом як раз і звернувся військовозобов’язаний. 

Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що позивачу не надали можливість долучити свою медичну картку та довідки про хронічні хвороби, а також медики не провели йому інших обстежень, які є необхідними після 40 років.

Саме з цієї причини позивач і звернувся до суду. Він надав всі необхідні документи в якості доказів.

Що вирішив суд

Суддя розглянула надані документи та вислухала аргументи позивача. Суддя переконалась, що військовозобов'язаному не зробили флюорографію, не поміряли тиск, що є необхідним після 40 років. Саме тому суддя вирішила, що процедура порушена і скасувала висновок ВЛК.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи є обов’язковими ВЛК для виключених з військового обліку.

Додамо, що з 2024 року за рішенням Кабміну висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду.

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