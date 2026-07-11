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Главная Мобилизация ВВК военнослужащего, находящегося в отпуске: кто должен выдать направление

ВВК военнослужащего, находящегося в отпуске: кто должен выдать направление

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 12:20
ВВК военнослужащего, находящегося в отпуске: кто должен выдать направление
Военный на ВВК. Фото: "Інформатор". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий имеет право на прохождение военно-врачебной комиссии. Это возможно даже во время отпуска. Направление на такую ВВК может выдать как воинская часть, так и территориальный центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное время и во время войны

Одним из ключевых элементов воинского учета является военно-врачебная комиссия. ВМК проходят граждане, состоящие на воинском учете.

Процесс прохождения ВВК касается как мирного времени, так и чрезвычайного периода. Разница заключается лишь в регулярности прохождения комиссии.

В мирное время ВВК необходимо проходить раз в пять лет. А во время войны периодичность прохождения комиссии резко уменьшается, ВВК становится ежегодной.

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Кто должен выдать направление на ВВК военнослужащему, находящемуся в отпуске

Военно-врачебную комиссию проходят не только гражданские лица (военнообязанные). Право на ВВК имеют и действующие военнослужащие ВСУ.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, как можно пройти ВВК, находясь в отпуске. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя этот вопрос: "Надежнее будет, если направление выдаст воинская часть. Для этого нужно подать рапорт командиру части и приложить к нему медицинские документы, подтверждающие такую необходимость".

Айвазян пояснил, что теоретически возможно, что и ТЦК может выдать направление на ВВК. Однако, добавил адвокат, "это, скорее всего, в том случае, если вы проходили лечение по направлению своего командира или по решению ВВК и были поставлены на временный учет в соответствующем ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда ежегодное прохождение ВВК для военных является законным.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-медицинские комиссии. Но идти на ВМК нужно только тогда, когда соответствующий приказ отдаст командир воинской части.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что для прохождения военно-врачебной комиссии военнослужащему необходимо подать рапорт о состоянии здоровья.

Военнослужащие имеют право инициировать прохождение военно-врачебной комиссии. В случае проблем со здоровьем необходимо подать рапорт на обследование. А после обследования и возможного лечения военнослужащий может пройти ВВК.

ВВК ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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