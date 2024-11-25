Мобілізація в Україні 2024 — чоловіків з якими вродженими вадами виключають з обліку

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу набирають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас особи, які мають певні серйозні проблеми зі здоров'ям або вроджені вади, не підлягають призову та мають бути виключені з військового обліку.

Відповідні норми передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

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Які вроджені вади звільняють від мобілізації — перелік

Виключити з військового обліку можуть чоловіка, який має вроджену ваду розвитку зі значними порушеннями функцій. До таких належать:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

хромосомні аномалії;

інші вроджені вади розвитку Q80-Q89.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Придатність і виключення з обліку — що важливо знати

Важливо пам'ятати, щоб підтвердити діагноз, а також визначити ступінь придатності, військовозобов'язана особа має обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Їй необхідно надати медичні документи, які підтверджують наявність захворювання.

Саме від висновку ВЛК залежатиме, чи підлягає чоловік виключенню з військового обліку. Якщо порушення є незначними або помірними, то чоловіка можуть визнати придатним до військової служби.

Важливо: виключені з військового обліку особи не підлягають мобілізації, навіть під час дії воєнного стану. За новими правилами, в них не забирають військово-обліковий документ, а ставлять там відповідну відмітку.

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