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Які вроджені вади звільняють від мобілізації — повний перелік

25 листопада 2024 21:34
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чоловіків з якими вродженими вадами виключають з обліку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу набирають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас особи, які мають певні серйозні проблеми зі здоров'ям або вроджені вади, не підлягають призову та мають бути виключені з військового обліку

Відповідні норми передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

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Цей документ містить актуальний Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та служби у військовому резерві. 

Які вроджені вади звільняють від мобілізації — перелік

Виключити з військового обліку можуть чоловіка, який має вроджену ваду розвитку зі значними порушеннями функцій. До таких належать: 

  • вроджена вада розвитку нервової системи;
  • вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
  • вроджена вада розвитку системи кровообігу;
  • вроджена вада розвитку органів дихання;
  • щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
  • целіакія;
  • вроджена вада розвитку статевих органів;
  • вроджена вада розвитку сечової системи;
  • вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;
  • хромосомні аномалії;
  • інші вроджені вади розвитку Q80-Q89.

 

Які вроджені вади звільняють від мобілізації — повний перелік
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Придатність і виключення з обліку — що важливо знати 

Важливо пам'ятати, щоб підтвердити діагноз, а також визначити ступінь придатності, військовозобов'язана особа має обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Їй необхідно надати медичні документи, які підтверджують наявність захворювання.

Саме від висновку ВЛК залежатиме, чи підлягає чоловік виключенню з військового обліку. Якщо порушення є незначними або помірними, то чоловіка можуть визнати придатним до військової служби. 

Важливо: виключені з військового обліку особи не підлягають мобілізації, навіть під час дії воєнного стану. За новими правилами, в них не забирають військово-обліковий документ, а ставлять там відповідну відмітку.

Раніше ми повідомляли, де можуть служити чоловіки з психічними розладами

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати хворих на гепатит.

Також ми інформували, яка категорія громадян повинна пройти ВЛК повторно до 5 лютого 2025 року.

хвороба військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані вроджені вади

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