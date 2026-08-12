Водитель маршрутки пренебрежительно отзывался о военных: его мобилизовали

Общение сотрудницы ТЦК с мужчиной. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Житомирский ОТЦК и СП, Reuters

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Черновцах водитель одного из маршрутных автобусов во время конфликта с пассажирами нецензурно и пренебрежительно высказывался в адрес украинских защитников. На данный момент известно, что его мобилизовали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии изданию ZAXID.NET сообщила пресс-секретарь Черновицкого ОТЦК Татьяна Гайдащук.

Что известно о мобилизации водителя маршрутки в Черновцах

По словам Гайдащук, во время работы на автобусном маршруте №14 у водителя было действующее освобождение от мобилизации. Однако после того, как конфликт с пассажирами получил огласку, а в публичном пространстве появились его пренебрежительные высказывания о военнослужащих, мужчину уволили с работы. В результате этого отсрочка от мобилизации стала недействительной.

Она добавила, что после этого мужчину мобилизовали в соответствии с требованиями действующего законодательства и направили в одну из воинских частей, где он будет проходить подготовку к службе.

Параллельно на инцидент отреагировали правоохранительные органы. Бывшему водителю сообщили о подозрении по ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу и дерзость. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до 34 тысяч гривен до пробационного надзора или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе в соцсетях было опубликовано видео конфликта между водителем маршрутки в Черновцах и пассажирами. На записи мужчина, в частности, заявлял, что военные "дураки, потому что пошли воевать".

После распространения видео ситуацию прокомментировал департамент транспорта Черновицкого городского совета. Там уточнили, что мужчина работал на частном автобусном маршруте, который обслуживает перевозчик-подрядчик. После обращения городского департамента перевозчик принял решение об увольнении гражданина.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации заявили, что в Украине не планируют мобилизовывать женщин в ВСУ. Также там сказали, что изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей тоже не будет.

Кроме того, мы писали, что народный депутат Михаил Цимбалюк призвал изменить подход к мобилизации в Украине.