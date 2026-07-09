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Главная Мобилизация Военная кафедра не засчитывается в стаж службы: юрист объяснил причину

Военная кафедра не засчитывается в стаж службы: юрист объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:00
Военная кафедра не засчитывается в стаж службы: юрист объяснил причину
Обучение студентов на военной кафедре. Фото: dpu.edu.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Военная кафедра не считается полноценной военной службой. Это лишь подготовка к военной службе. Однако при этом выпускники военной кафедры не привлекались к срочной военной службе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обучение на военной кафедре

Студенты, обучающиеся в отечественных вузах, могут пройти курс специальной военной подготовки. Этот курс называется военная кафедра.

Обучение на военной кафедре проходит параллельно с основным процессом обучения в высшем учебном заведении. К моменту получения диплома студент должен завершить обучение на военной кафедре.

По окончании военной кафедры студенты зачисляются в запас и получают воинское звание. Это офицерское звание, поэтому выпускники военной кафедры становятся офицерами запаса Вооруженных сил Украины.

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Военная кафедра это подготовка к службе, а не служба

К юристам обратился студент, планирующий пройти обучение на военной кафедре. Мужчина поинтересовался, засчитывается ли военная кафедра в военную службу.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Прохождение кафедры военной подготовки офицеров запаса не является срочной военной службой в прямом смысле. Однако этот процесс является предусмотренной законодательством Украины формой выполнения воинского долга, связанной с подготовкой гражданина к военной службе".

Айвазян объяснил, что происходит дальше с гражданином, завершившим военную кафедру: "После завершения такой подготовки, сдачи соответствующих экзаменов, аттестации и присвоения начального офицерского звания лицо приобретало статус офицера запаса. А не оставалась в обычном статусе призывника, подлежащего призыву на срочную военную службу в мирное время".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что студент имеет право на выезд за границу после окончания военной кафедры.

Гражданин, закончивший обучение на военной кафедре, может выезжать за границу. Это возможно до достижения 23-летнего возраста. Даже статус "военнообязанный" ему здесь не станет препятствием.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие звания получают выпускники военных кафедр.

Выпускники военных кафедр после завершения обучения получают воинское звание солдата. Но если высшее учебное заведение не передаст информацию в ТЦК, то выпускники военной кафедры будут оставаться призывниками.

студенты военная служба военная кафедра
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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