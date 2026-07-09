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Головна Мобілізація Військова кафедра не зараховується в службу: юрист пояснив причину

Військова кафедра не зараховується в службу: юрист пояснив причину

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 20:00
Військова кафедра не зараховується в службу: юрист пояснив причину
Навчання студентів на військовій кафедрі. Фото: dpu.edu.ua. Колаж: Новини.LIVE

Військова кафедра не вважається повноцінною військовою службою. Це лише підготовка до військової служби. Але, разом з тим, випускники військової кафедри не притягувалися до строкової військової служби.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навчання на військовій кафедрі

Студенти, які навчаються у вітчизняних вишах, можуть пройти процес спеціального військового навчання. Цей процес називається військова кафедра.

Навчання на військовій кафедрі відбувається паралельно із основним процесом навчання у вищому навчальному закладі. На момент отримання диплому студент має закінчити навчання на військовій кафедрі.

Після закінчення військової кафедри студенти зараховуються в запас і отримують військове звання. Це офіцерське звання, тож випускники військової кафедри стають офіцерами запасу Збройних сил України.

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Військова кафедра це підготовка до служби, а не служба

До юристів звернувся студент, який планує пройти навчання на військовій кафедрі. Чоловік поцікавився, чи зараховується військова кафедра у військову службу.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Проходження кафедри військової підготовки офіцерів запасу не є строковою військовою службою у прямому значенні. Однак цей процес є передбаченою законодавством України формою виконання військового обов’язку, пов’язаною з підготовкою громадянина до військової служби".

Айвазян пояснив, що відбувається далі із громадянином,який завершив військову кафедру: "Після завершення такої підготовки, складання відповідних іспитів, атестації та присвоєння первинного офіцерського звання особа набувала статусу офіцера запасу. А не залишалася у звичайному статусі призовника, який підлягає призову на строкову військову службу в мирний час".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що студент має право на виїзд за кордон після закінчення військової кафедри.

Громадянин, який закінчив навчання на військовій кафедрі, може виїжджати за кордон. Це можливо до досягнення 23-річного віку. Навіть статус "військовозобов’язаний" йому тут не стане не заваді.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які звання отримують випускники військових кафедр.

Випусники військових кафедр після завершення навчання отримують військове звання солдат. Але якщо вищий навчальний заклад не передасть інформацію ТЦК, то випускники військової кафедри будуть залишатися призовниками.

студенти військова служба військова кафедра
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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