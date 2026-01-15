Юрист рассказала, какой будет военная подготовка для студентов-медиков

Военная подготовка студентов. Фото: ОО "Смарт образование"

В Украине с 1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабмина 1612, которое вводит новый порядок подготовки офицеров. На эти изменения особое внимание стоит обратить студентам медицинских и фармацевтических специальностей, поскольку отныне для них военная подготовка становится обязательной.

Об этом в комментарии NV рассказала юрист и координатор горячей линии Юридической сотни Ангелина Славич.

Что известно об обязательной военной подготовке с 1 января

Отныне высшие учебные заведения независимо от формы собственности обязаны обеспечить прохождение военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, которые по состоянию здоровья признаны годными к военной службе и успешно прошли профессионально-психологический отбор.

Отказ от прохождения обязательной военной подготовки является основанием для отчисления студента из учреждения высшего образования.

Для соискателей других специальностей подготовка по программе офицеров запаса остается добровольной — они могут самостоятельно выбрать военное подразделение или высшее военное учебное заведение.

Перечень специальностей, а также объемы подготовки определяет Министерство обороны по согласованию с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.

"Такие изменения направлены на усиление обороноспособности страны. Важно, чтобы студенты знали свои права во время прохождения подготовки, обжалования решений об отчислении или по вопросам воинского учета", — рассказала Ангелина Славич.

Как происходит подготовка офицеров запаса

Юрист объяснила, что подготовка офицеров запаса осуществляется за счет:

средств государственного бюджета, предусмотренных на содержание Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

средств физических и/или юридических лиц.

В то же время обязательная подготовка офицеров запаса медицинской службы финансируется за счет:

денег государственного бюджета, направленных на содержание ВСУ и других военных формирований;

денег, предусмотренных на подготовку соискателей высшего образования в пределах источников финансирования высших учебных заведений по соответствующим программам МОН и Минздрава.

Кто может быть отчислен и что ожидается после завершения обучения

Для программы предусмотрены четко определенные основания для отчисления. Ангелина Савич проинформировала, что речь идет о:

невыполнение учебного плана или пропуски занятий по дисциплине "Военная подготовка" без уважительных причин;

отчислении по собственному заявлению;

уклонение без уважительных причин от прохождения учебного сбора;

нарушение дисциплины и общественного порядка во время обучения в военном учебном подразделении или высшем военном учебном заведении;

несоблюдение условий контракта;

отчисление по состоянию здоровья;

нарушение правил воинского учета.

После полного выполнения учебного плана, прохождения учебного сбора и успешной сдачи выпускного экзамена украинцы принимают военную присягу (за исключением лиц, которые уже ее принимали). После этого им присваивается воинское звание младшего лейтенанта запаса.

