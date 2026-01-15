Юрист розповіла, якою буде військова підготовка для студентів-медиків

Військова підготовка студентів. Фото: ГО "Смарт освіта"

В Україні з 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну 1612, яка запроваджує новий порядок підготовки офіцерів. На ці зміни особливу увагу варто звернути студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей, оскільки відтепер для них військова підготовка стає обов'язковою.

Про це в коментарі NV розповіла юрист і координатор гарячої лінії Юридичної сотні Ангеліна Славич.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про обов’язкову військову підготовку з 1 січня

Відтепер заклади вищої освіти незалежно від форми власності зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, які за станом здоров’я визнані придатними до військової служби та успішно пройшли професійно-психологічний відбір.

Відмова від проходження обов’язкової військової підготовки є підставою для відрахування студента із закладу вищої освіти.

Для здобувачів інших спеціальностей підготовка за програмою офіцерів запасу залишається добровільною — вони можуть самостійно обрати військовий підрозділ або вищий військовий навчальний заклад.

Перелік спеціальностей, а також обсяги підготовки визначає Міністерство оборони за погодженням із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

"Такі зміни спрямовані на посилення обороноздатності країни. Важливо, щоб студенти знали свої права під час проходження підготовки, оскарження рішень про відрахування чи щодо питань військового обліку", ― розповіла Ангеліна Славич.

Як відбувається підготовка офіцерів запасу

Юристка пояснила, що підготовка офіцерів запасу здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних сил України та інших військових формувань;

коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Водночас обов’язкова підготовка офіцерів запасу медичної служби фінансується за рахунок:

грошей державного бюджету, спрямованих на утримання ЗСУ та інших військових формувань;

грошей, передбачених на підготовку здобувачів вищої освіти в межах джерел фінансування закладів вищої освіти за відповідними програмами МОН і МОЗ.

Хто може бути відрахований та що очікується після завершення навчання

Для програми передбачено чітко визначені підстави для відрахування. Ангеліна Савич поінформувала, що йдеться про:

невиконання навчального плану або пропуски занять з дисципліни "Військова підготовка" без поважних причин;

відрахування за власною заявою;

ухилення без поважних причин від проходження навчального збору;

порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі або ж вищому військовому навчальному закладі;

недотримання умов контракту;

відрахування за станом здоров’я;

порушення правил військового обліку.

Після повного виконання навчального плану, проходження навчального збору та успішного складання випускного іспиту українці складають військову присягу (за винятком осіб, які вже її складали). Після цього їм присвоюється військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про покращення мобілізації та військової підготовки.

Також ми писали, що у Силах безпілотних систем дали поради, що взяти із собою на БЗВП.