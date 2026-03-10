Место прохождения ВВК военнослужащего во время лечения

В военном госпитале. Фото: "Під прицілом". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

ВВК для военного

Военно-врачебная комиссия является важным элементом общей мобилизации. Именно благодаря выводам военно-врачебной комиссии определяется пригодность того или иного гражданина к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу. Сейчас, пояснил военный, он находится в больнице с тяжелой формой диабета. Мужчину заинтересовало, где он может проходить военно-врачебную комиссию, если его воинская часть расположена в одном городе, больница — в другом, а ТЦК, откуда его мобилизовали — в третьем.

Юристы объяснили, что вариантов для прохождения военно-врачебной комиссии. "При таких условиях, Вы можете пройти ВВК в условиях госпиталя", — отметил адвокат Евгений Александрович.

Единственный вариант с местом прохождения комиссии

Другие юристы подтвердили правомерность такого варианта прохождения ВВК. "Пройти ВВК вы можете только в госпитале, в котором лечитесь. До момента вынесения решения ВВК, вы должны находиться в госпитале", — отметил адвокат Андрей Карпенко.

Адвокат Юрий Айвазян также отметил один-единственный вариант с местом прохождения военно-врачебной комиссии. "Если Вы лечитесь в военном госпитале, то именно в последнем и будете проходить ВВК", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что в такой ситуации ВВК продлится значительно меньше времени, чем в стандартном варианте. "Кроме того, прохождение комиссии не займет у Вас 14 дней, с учетом того, что в госпитале Вы пройдете полное обследование", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащих законно отправлять на ВВК ежегодно.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли самому идти в ТЦК на комиссию через год после предыдущей ВВК.

Наличие соответствующего срока не обязывает гражданина инициировать прохождение ВВК. Военнообязанный должен проходить медицинский осмотр только по направлению или повестке от ТЦК.