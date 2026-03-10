Место прохождения ВВК военнослужащего во время лечения

Военно-врачебная комиссия воина на лечении
Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
ВВК для военного
Военно-врачебная комиссия является важным элементом общей мобилизации. Именно благодаря выводам военно-врачебной комиссии определяется пригодность того или иного гражданина к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу. Сейчас, пояснил военный, он находится в больнице с тяжелой формой диабета. Мужчину заинтересовало, где он может проходить военно-врачебную комиссию, если его воинская часть расположена в одном городе, больница — в другом, а ТЦК, откуда его мобилизовали — в третьем.
Юристы объяснили, что вариантов для прохождения военно-врачебной комиссии. "При таких условиях, Вы можете пройти ВВК в условиях госпиталя", — отметил адвокат Евгений Александрович.
Единственный вариант с местом прохождения комиссии
Другие юристы подтвердили правомерность такого варианта прохождения ВВК. "Пройти ВВК вы можете только в госпитале, в котором лечитесь. До момента вынесения решения ВВК, вы должны находиться в госпитале", — отметил адвокат Андрей Карпенко.
Адвокат Юрий Айвазян также отметил один-единственный вариант с местом прохождения военно-врачебной комиссии. "Если Вы лечитесь в военном госпитале, то именно в последнем и будете проходить ВВК", — подчеркнул юрист.
Айвазян добавил, что в такой ситуации ВВК продлится значительно меньше времени, чем в стандартном варианте. "Кроме того, прохождение комиссии не займет у Вас 14 дней, с учетом того, что в госпитале Вы пройдете полное обследование", — отметил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащих законно отправлять на ВВК ежегодно.
Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли самому идти в ТЦК на комиссию через год после предыдущей ВВК.
Наличие соответствующего срока не обязывает гражданина инициировать прохождение ВВК. Военнообязанный должен проходить медицинский осмотр только по направлению или повестке от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!