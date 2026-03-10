ВЛК для військового після лікування - де проходити

У військовому госпіталі. Фото: "Під прицілом". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.

ВЛК для військового

Військово-лікарська комісія є важливим елементом загальної мобілізації. Саме завдяки висновкам військово-лікарської комісії визначається придатність того чи іншого громадянина до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу. Зараз, пояснив військовий, він перебуває у лікарні із важкою формою діабету. Чоловіка зацікавило, де він може проходити військово-лікарську комісію, якщо його військова частина розташована у одному місті, лікарня — в іншому, а ТЦК, звідки його мобілізували — у третьому.

Юристи пояснили, що варіантів для проходження військово-лікарської комісії. "При таких умовах, Ви можете пройти ВЛК в умовах госпіталю", — зазначив адвокат Євген Олександрович.

Єдиний варіант із місцем проходження комісії

Інші юристи підтвердили правомірність такого варіанту проходження ВЛК. "Пройти ВЛК ви можете тільки у шпиталі, в якому лікуєтеся. До моменту винесення рішення ВЛК, ви повинні знаходитися в шпиталі", — наголосив адвокат Андрій Карпенко.

Адвокат Юрій Айвазян також наголосив на одному-єдиному варіанті із місцем проходження військово-лікарської комісії. "Якщо Ви лікуєтесь у воєнному госпіталі, то саме в останньому і будете проходити ВЛК", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що у такій ситуації ВЛК триватиме значно менше часу, ніж у стандартному варіанті. "Окрім того, проходження комісії не займе в Вас 14 днів, з урахуванням того, що в госпіталі Ви пройдете повне обстеження", — зазначив адвокат.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Наявність відповідного терміну не зобов'язує громадянина ініціювати проходження ВЛК. Військовозобов’язаний повинен проходити медичний огляд тільки за направленням або повісткою від ТЦК.