Україна
Щорічна ВЛК для військових — коли це законно

Щорічна ВЛК для військових — коли це законно

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:20
Військово-лікарська комісія в ЗСУ - чи треба проходити щороку
Військовослужбовець на ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військово-лікарські комісії в ЗСУ

Військово-лікарська комісія є однією із важливих складових не тільки мобілізації, а і військової служби.

Військово-лікарську комісію мають проходити не тільки військовозобов’язані громадяни в тилу, а і військовослужбовці, які проходять службу в ЗСУ.

"Довідка ВЛК військовослужбовців також дійсна протягом року", — наголосив, коментуючи ситуацію із комісіями для військових, адвокат Юрій Айвазян.

Хто має направляти солдат на ВЛК

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої проходить військову службу у лавах Збройних сил України.

Жінка поцікавилася, чи законною є вимога до військових проходити військово-лікарську комісію щороку.

Юрист пояснив, що загалом така норма існує у законодавстві, тож така вимога є правомірною.

"Якщо чоловіка направляє на військово-лікарську комісію командир, то так, це законно", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має бути вказане в рапорті на військово-лікарську комісію для військового.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

ЗСУ ВЛК військовослужбовці командир військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
